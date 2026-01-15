Країни НАТО направляють військових до Гренландії на тлі претензій США

Німеччина, Велика Британія, Швеція, Норвегія та Франція розпочинають розгортання військових підрозділів у Гренландії. Про це передає DW.

Таке рішення ухвалено на прохання Данії для посилення безпеки в Арктичному регіоні та проведення спільних навчань. Військова активність європейських союзників відбувається паралельно із заявами президента США Дональда Трампа щодо необхідності встановлення американського контролю над островом.

З 15 січня Німеччина направляє до Гренландії групу з 13 фахівців. Як повідомили у міністерстві оборони ФРН, метою місії є "дослідити рамкові умови для можливого військового внеску на підтримку Данії у забезпеченні безпеки в регіоні".

Велика Британія та Норвегія також делегують своїх представників для участі в розвідувальних заходах та підготовці навчань "Операція "Арктична витривалість".

Речник Даунінг-стріт зауважив:

"Ми поділяємо занепокоєння президента Трампа щодо безпеки Крайньої Півночі. І ви бачите це як частину зусиль країн НАТО та Об'єднаних експедиційних сил (JEF) щодо посилення безпеки в Північному на Крайній Півночі".

Швеція та Франція підтвердили свою участь у маневрах, організованих данською стороною. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що країна направляє армійців за офіційним запитом Копенгагена.

Водночас Дональд Трамп вкотре наголосив на стратегічній важливості острова для США, поставивши під сумнів здатність Данії захистити територію самостійно. Як цитувало американського президента агентство Reuters:

"Гренландія дуже важлива для національної безпеки, зокрема й Данії. І проблема в тому, що Данія нічого не може з цим зробити, якщо Росія чи Китай захочуть окупувати Гренландію, але ми можемо зробити все. Ви дізналися про це минулого тижня з Венесуелою".

Раніше ForUA повідомляв, що Данія направляє до Гренландії військову техніку та передові підрозділи, реагуючи на виклики безпеки в регіоні після заяв президента США Дональда Трампа про можливий контроль над островом.