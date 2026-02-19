﻿
Свiт

Євросоюз планує мобілізувати 800 млрд євро на оборону до 2028 року

Європейський Союз має намір виділити до 800 млрд євро на оборонні потреби протягом наступних чотирьох років.  Про це повідомляє Clash Report.

Ця масштабна ініціатива спрямована на посилення військової підготовки та стратегічної стійкості країн блоку у відповідь на глобальну нестабільність. Реалізація плану дозволить суттєво змінити систему безпеки Європи до 2028 року.

Програму презентував президент Європейської ради Антоніу Кошта під час спільного засідання комітетів Парламентської асамблеї НАТО у Брюсселі. Нова стратегія фінансування розглядається як реакція на геополітичні виклики, що виникли після початку війни між Росією та Україною. 

План передбачає поглиблення спільної оборонної політики, прискорення закупівель зброї та зміцнення автономії Європи, що, за словами посадовця, лише підсилить спроможності Альянсу.

"Європейський Союз оголосив про плани мобілізувати до 800 млрд євро на оборонні витрати до 2028 року, що є однією з найважливіших ініціатив у сфері безпеки в його історії", – передає Clash Report.

Кошта наголосив, що розвиток європейської оборони не створюватиме конкуренції для НАТО, оскільки безпека Європи та солідарність із партнерами через океан тісно пов'язані між собою. Окрему увагу під час виступу приділили міжнародному праву та необхідності дотримання принципів ООН для досягнення сталого миру.

Запропонований фінансовий пакет називають одним із найамбітніших інвестиційних зобов'язань в історії союзу, що закладає фундамент для нової ери безпеки на континенті.

Як повідомляв ForUA, на Мюнхенській конференції з безпеки європейські лідери заявили про намір прискорити розбудову власної оборони через посилення загрози з боку Москви та сумніви щодо готовності США захищати континент. Тиск Дональда Трампа щодо анексії Гренландії став каталізатором для перегляду трансатлантичних відносин, змушуючи Європу шукати шляхи зменшення залежності від Вашингтона.

 Автор: Сергій Ваха

Популярнi статтi