Передові війскові підрозділи Данії прибули до Гренландії

Данія направляє до Гренландії військову техніку та передові підрозділи, реагуючи на виклики безпеки в регіоні після заяв президента США Дональда Трампа про можливий контроль над островом.

Спочатку на острів прибуло передове командування, яке готує логістику та умови для розгортання основних сил у майбутньому. До складу підрозділів входять солдати армійських частин, які мають посилити присутність Збройних сил Данії на острові, повідомляє DR.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав посилення військової присутності «чіткою відповіддю на виклик Арктики». За його словами, Данія планує постійну присутність на острові та тренування разом з союзниками по НАТО.

У Командуванні оборони Данії відзначають, що рівень активності країни в Арктиці за останній рік суттєво зріс: Збройні сили регулярно проводять тренування для роботи в арктичних умовах та готуються до майбутніх операцій відповідно до оборонних угод.

Як повідомляло раніше ForUa, уряд Гренландії заявив про необхідність військового захисту НАТО.