САП перевіряє статки родини керівника Полтавського управління СБУ після розслідування журналістів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала перевірку фактів, викладених у розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода), яке стосується статків родини керівника управління СБУ в Полтавській області Костянтина Семенюка та обставин їхнього набуття.

Як повідомили в САП у відповіді на запит редакції, перевірка проводиться з метою встановлення можливих необґрунтованих активів. У матеріалі журналістів ідеться, зокрема, про люксові автомобілі Mercedes-Benz та Audi Q8, апартаменти площею 120 квадратних метрів у Чернівцях, а також частку в рекреаційному комплексі в Буковинських Карпатах.

За даними розслідування, майно оформлене на батьків дружини Семенюка та було придбане в період, коли він обіймав керівні посади в Службі безпеки України. Йдеться про час його роботи керівником відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в управлінні СБУ в Чернівецькій області, а також про період перебування на посаді заступника начальника управління СБУ у Вінницькій області. Журналісти також з’ясували, що щонайменше частиною цього майна — зокрема автомобілем Audi Q8 та апартаментами в Чернівцях — користується сам Семенюк разом із дружиною.

У СБУ та родині Семенюка в коментарях «Схемам» заявили, що кошти на придбання майна надали батьки його дружини. За їхніми словами, теща посадовця протягом десятиліть працювала за кордоном, зокрема в Італії та Ізраїлі.

Водночас у розслідуванні звертається увага на низку підозрілих збігів. Зокрема, продавцем Audi Q8 за суттєво заниженою ціною виявився фігурант кримінального провадження того самого підрозділу СБУ, де Семенюк обіймав керівну посаду. Апартаменти бізнес-класу в Чернівцях були продані за ціною, вдвічі нижчою за ринкову, батьком фігуранта розслідування щодо чернівецької податкової служби, в якій тривалий час працювала дружина Семенюка.

Крім того, тесть Семенюка за заниженою вартістю придбав частку в туристичному комплексі відпочинку в Карпатах, реальна ринкова ціна якого, за даними журналістів, суттєво перевищує його офіційні доходи. Також повідомляється, що у 2023 році він придбав автомобіль Mercedes орієнтовною ринковою вартістю 75 тисяч доларів.

Костянтина Семенюка було призначено керівником управління СБУ в Полтавській області указом президента Володимира Зеленського 7 серпня 2025 року. До цього він понад рік виконував обов’язки начальника цього управління. Кар’єру в СБУ Семенюк розпочинав у Чернівецькій області з посади оперуповноваженого.