2,5 тисячі гектарів у «кишеню»: екснардеп постане перед судом за земельну аферу на 280 млн грн

НАБУ та САП завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи, яку очолював колишній народний депутат України — експосадовець аграрного комітету ВРУ. Зловмисників звинувачують у масштабних махінаціях із державними землями у Сумській області.

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, до складу групи входили посадовці Держгеокадастру та їхні «куратори». Учасники розробили план захоплення 2,5 тис. га землі вартістю понад 280 млн грн, а також намагалися привласнити ще близько 3,2 тис. га.

Механізм оборудки виглядав так:

Знищення документів: Зловмисники забезпечили зникнення паперів, що підтверджували право двох держпідприємств на постійне користування землею.

Фіктивні порушення: Через відсутність документів обласний Держгеокадастр склав акти про нібито «самовільне зайняття» ділянок.

Роздача підставним особам: Землю передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом програми безкоштовної приватизації.

Головною умовою для «нових власників» було підписання договору про оренду цих ділянок приватним агрохолдингом ще до моменту офіційного отримання прав на землю.

Результати розслідування

Протягом 2017–2021 років учасники схеми встигли заволодіти 1250 ділянками. Другий етап махінації, що стосувався ще 3244 га вартістю понад 195 млн грн, вдалося зупинити завдяки втручанню детективів НАБУ та прокурорів САП. На ці землі було вчасно накладено арешт.

Наразі матеріали справи перебувають у суді, де прийматиметься рішення щодо покарання для організаторів та виконавців земельної махінації.