﻿
Енергетика

Ексміністр енергетики Герман Галущенко отримав майже $13 000 000 хабарів: подробиці схеми «Шлагбаум»

Ексміністр енергетики Герман Галущенко отримав майже $13 000 000 хабарів: подробиці схеми «Шлагбаум»

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики (2021-2025 рр.) та юстиції (2025 р.) Герману Галущенку. Його звинувачують в участі у злочинній організації та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

Наразі НАБУ стали відомі шокуючі факти розслідування:

  • Схема «Шлагбаум»: У державному «Енергоатомі» діяла система відкатів у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Оплата підрядникам здійснювалася лише після передачі грошей довіреним особам міністра. Готівку привозили безпосередньо в офіс злочинної організації на Софіївській площі [02:03].

  • Тіньовий капітал: За період 2021-2025 років на користь Галущенка було відмито близько 12,8 млн доларів США [13:30]. З них:

    • $7,4 млн надійшли на рахунки офшорних компаній на Маршаллових островах, оформлених на колишню дружину та дітей [13:52].

    • Майже $4 млн було видано готівкою у Швейцарії [14:03].

  • Життя на «широку ногу»: Кошти витрачалися на елітне навчання дітей у Швейцарії, брендовий одяг у київських бутіках та медичні послуги у закордонних клініках [14:13].

  • Псевдонім «Сигізмунд»: У перехоплених розмовах учасники угруповання називали міністра «Сигізмундом» або «Професором» [02:46, 04:42]. Фігуранти обговорювали, що Галущенко вже 4 роки «мріє поїхати кудись послом» [09:40].

Запобіжний захід: Вища антикорупційна рада (ВАКС) обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернатива визначена застава у розмірі 200 млн гривень.

Наразі розслідування триває, НАБУ співпрацює з правоохоронцями 15 країн світу для відстеження всіх активів злочинної організації.

Детальніше про роль підозрюваного та записи розмов дивіться у відео.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАБУпідозраГерман Галущенко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Польський таксист-ксенофоб здійснив напад на вагітну українку
Свiт 18.02.2026 18:50:08
Польський таксист-ксенофоб здійснив напад на вагітну українку
Читати
Українська розвідка оприлюднила список організаторів вивезення дітей до РФ
Суспiльство 18.02.2026 18:25:21
Українська розвідка оприлюднила список організаторів вивезення дітей до РФ
Читати
Після удару по «Дружбі» Словаччина припинила постачання пального до України
Свiт 18.02.2026 18:10:22
Після удару по «Дружбі» Словаччина припинила постачання пального до України
Читати

Популярнi статтi