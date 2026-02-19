Ексміністр енергетики Герман Галущенко отримав майже $13 000 000 хабарів: подробиці схеми «Шлагбаум»

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики (2021-2025 рр.) та юстиції (2025 р.) Герману Галущенку. Його звинувачують в участі у злочинній організації та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
Наразі НАБУ стали відомі шокуючі факти розслідування:
-
Схема «Шлагбаум»: У державному «Енергоатомі» діяла система відкатів у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Оплата підрядникам здійснювалася лише після передачі грошей довіреним особам міністра. Готівку привозили безпосередньо в офіс злочинної організації на Софіївській площі [
]. 02:03
-
Тіньовий капітал: За період 2021-2025 років на користь Галущенка було відмито близько 12,8 млн доларів США [
]. З них: 13:30
-
Життя на «широку ногу»: Кошти витрачалися на елітне навчання дітей у Швейцарії, брендовий одяг у київських бутіках та медичні послуги у закордонних клініках [
]. 14:13
-
Псевдонім «Сигізмунд»: У перехоплених розмовах учасники угруповання називали міністра «Сигізмундом» або «Професором» [
, 02:46 ]. Фігуранти обговорювали, що Галущенко вже 4 роки «мріє поїхати кудись послом» [ 04:42 ]. 09:40
Запобіжний захід: Вища антикорупційна рада (ВАКС) обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернатива визначена застава у розмірі 200 млн гривень.
Наразі розслідування триває, НАБУ співпрацює з правоохоронцями 15 країн світу для відстеження всіх активів злочинної організації.
Детальніше про роль підозрюваного та записи розмов дивіться у відео.
Автор: Галина Роюк