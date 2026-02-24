﻿
Працівник СБУ отримав 68 тисяч доларів за фіктивні відстрочки для двох ухилянтів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру працівнику Служба безпеки України. За даними слідства, він за гроші організував оформлення фіктивних відстрочок від мобілізації для двох чоловіків і отримав за це 68 тисяч доларів.

У НАБУ повідомили, що підозру оголосили у вівторок, 24 лютого. Напередодні, 23 лютого, правоохоронці поінформували про викриття посадовця на отриманні хабаря — по 34 тисячі доларів від кожного з двох чоловіків.

За версією слідства, за ці кошти працівник СБУ обіцяв зняти чоловіків з розшуку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, оформити їм відстрочки від мобілізації, а також гарантувати непритягнення до відповідальності після використання підроблених документів.

Відстрочки планували оформити на підставі завідомо неправдивих даних про нібито наявність у кожного з чоловіків трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути оформлені за кордоном.

У НАБУ зазначили, що підозрюваний працює у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

У разі доведення вини в суді працівникові СБУ загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскація майна.

 Автор: Богдан Моримух

