Коли відступлять морози, повідомили синоптики

Синоптики прогнозують збереження морозної погоди в Україні ще щонайменше до 20 січня. Наразі в країні утримується стабільний зимовий характер погоди, і протягом найближчих п’яти–семи діб суттєвих змін не очікується. Найхолоднішими залишатимуться нічні години, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

У північних регіонах та подекуди в центральній частині країни вночі температура опускатиметься до -15…-20 °C, а місцями — до -21…-23 °C. Такі показники прогнозують щонайменше на найближчі три ночі. Вдень стовпчики термометрів триматимуться в межах -9…-15 °C.

Дещо м’якші умови очікуються в окремих західних і центральних регіонах, де нічні та денні температури коливатимуться від -7 до -12 °C.

Найсприятливішою залишається ситуація на Закарпатті, Прикарпатті, а також на півдні та південному сході України. Там нічні морози ще зберігаються, проте вдень температура повітря наближатиметься до 0 °C.

