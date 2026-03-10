Сибіга назвав державним тероризмом дії Угорщини щодо українських інкасаторів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дії угорської влади щодо затримання українських інкасаторів і вилучення коштів є формою шантажу та можуть розцінюватися як державний тероризм.

Про це очільник української дипломатії написав у соцмережі X.

Заява стала відповіддю на слова міністра будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар, який фактично визнав, що затримання українських інкасаторів і вилучення грошей було реакцією Будапешта на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу Дружба.

«Маски зірвано. Угорські чиновники більше не приховують шантажу. Вони відкрито зізнаються у захопленні заручників і крадіжці грошей з метою вимоги викупу», — написав Сибіга.

Він наголосив, що такі дії слід називати своїми іменами і розцінювати як державний тероризм, а також закликав міжнародну спільноту чітко засудити дії Угорщини.

Раніше повідомлялося, що семеро українських інкасаторів, яких затримали в Угорщина разом із цінностями, повернулися до Україна ввечері 6 березня. Водночас вилучені гроші та золото залишилися на території Угорщини.

У Міністерстві закордонних справ України також заявляли, що під час затримання беззбройних українських інкасаторів бійці угорського Антитерористичного центру використовували бронетехніку та важке озброєння.