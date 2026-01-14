Секрети тепла: як уникнути переохолодження та обмороження

Медики дали рекомендації, як унебезпечити себе під час морозів. Дотримання цих простих порад допоможе зберегти тепло та уникнути небезпечних для здоров’я наслідків зимової погоди.

Одягайтеся багатошарово

Найкраще, якщо ви вдягнетеся «як капуста». Обирайте одяг із натуральних або спеціальних матеріалів. Медики радять трьохшаровий комплект:

Білизна: спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна.

Середній шар: светр, кофта тощо.

Верхній одяг: куртка, штани, шарф, шапка, рукавички.

Чим більше шарів, тим тепліше. Головне — багатошаровість та просторість, щоб між одежинами утворювався повітряний прошарок, що утримує тепло.

Захищайте кінцівки та голову

Через руки, ноги та оголену голову організм втрачає найбільше тепла. Морозне повітря шкодить шкірі та волоссю, тому обов’язково носіть рукавички, шапку і тепле взуття.

Вибирайте правильне взуття

Зимове взуття має бути просторим, ідеально за розміром та з товстою підошвою, щоб не стискати ногу і підтримувати нормальний кровообіг.

Рухайтесь

Не стійте на місці довго — особливо на зупинках чи в чергах. Підстрибування, ходьба, прості вправи або навіть обійми допоможуть прискорити кровообіг і зігрітися.

Їжте перед виходом на мороз

Організм витрачає більше енергії на підтримку температури, тож корисна тепла їжа допоможе не замерзнути.

Сигнали небезпеки — печіння та почервоніння шкіри

Сильне печіння чи почервоніння може бути ознакою обмороження. У такому випадку слід негайно зайти у тепле приміщення — магазин, кафе або під’їзд.

Уникайте металевих прикрас, алкоголю та куріння

Метал охолоджується швидко і може спричинити обмороження. Алкоголь створює ілюзію тепла, а куріння уповільнює кровообіг, роблячи кінцівки більш уразливими.

