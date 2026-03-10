Вбивця однорічної дівчинки та її матері в 26 років вийде на волю з тюрми

Земельний суд міста Ессена в Німеччині визнав 16-річного підлітка винним у вбивстві 32-річної жінки та її доньки віком один рік і сім місяців. Його засудили до десяти років позбавлення волі.

Злочин стався у червні минулого року в місті Дорстен федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Як повідомила представниця Земельного суду міста Ессена, під час судового процесу підліток зізнався, що вбив свою сусідку та її маленьку доньку, завдавши їм ударів руками й ногами.

За даними Земельного суду міста Ессена, напад стався на лісовій дорозі в Дорстені. Суд визнав підлітка винним у подвійному вбивстві, однак мотиви його дій встановити не вдалося.

Тіло 32-річної жінки, яке було частково роздягненим, випадково виявила перехожа під час прогулянки. Пізніше співробітники поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія знайшли тіло дитини в кущах неподалік. За даними слідства, обидві жертви отримали тяжкі травми голови.

Згідно з вироком Земельного суду міста Ессена, перед нападом між жінкою та підлітком відбувалися сексуальні дії. Обвинувачений має громадянство Україна, а загибла жінка також була родом з України. Чому після цього підліток вдався до насильства, судді встановити не змогли.

Наступного дня після злочину підліток повернувся на місце події та сам здався співробітникам поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, які працювали там.

Судовий процес у Земельному суді міста Ессена проходив у закритому режимі через неповнолітній вік обвинуваченого. Вирок ще не набрав законної сили.