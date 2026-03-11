﻿
Україна готує енергетичний щит: відновлення генерації та стратегічні запаси

Близько 4 ГВт пошкодженої росіянами генерації планують відновити цього року, заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з журналістами

Уряд розгорне нову архітектуру енергетичної безпеки, яка передбачає:

- захист критичних вузлів;

- формування стратегічних резервів;

- розбудову додаткових 1,5 ГВт розподіленої генерації.

На ці цілі планують залучити 5 млрд євро від міжнародних партнерів. Також розглядається формування запасів для оперативних ремонтів та отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.

У рамках «енергетичного Рамштайну» формується єдиний портфель проєктів, а Україна продовжує роботу над розширенням імпортних потужностей з ЄС до 3,5 ГВт протягом двох років.

Крім того, планується розвиток нафтогазових проєктів: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса–Броди.

Як повідомляло раніше ForUa, повоєнне відновлення України оцінюють майже у $600 млрд.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

