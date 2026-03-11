﻿
Економіка

Бюджетна криза відміняється: Україна отримала фінансову подушку

Після схвалення МВФ кредиту на 8,1 млрд доларів, з яких 1,5 млрд вже виділено, бюджету України має вистачити до початку травня, щоб утримати фінансування оборони та державних потреб, повідомляє Politico.

Раніше побоювання полягали в тому, що кошти можуть закінчитися до кінця березня через дефіцит бюджету в 50 млрд доларів. Наразі ситуація покращилася, і військові резерви України виснажені не так сильно, як очікували.

Це дає час ЄС вирішити питання з вето Угорщини на 90 млрд євро допомоги Україні, заблокованої через суперечку навколо ремонту газопроводу "Дружба" і політичних мотивів Будапешта. Частина дипломатів припускає, що питання може вирішитися після парламентських виборів в Угорщині у квітні.

Додатково Нідерланди планують виділяти Києву 3,5 млрд євро на рік до 2029 року у рамках двосторонньої підтримки, повідомляє Politico.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна повністю залежить від зовнішньої допомоги для фінансування бюджету.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

МВФдефіцит бюджетубюджет України
