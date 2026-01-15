Стала відома сума, за яку Трамп готовий купити Гренландію

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість купівлі Гренландії, яка може коштувати Вашингтону від 500 до 700 млрд доларів. Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох осіб, обізнаних з оцінкою потенційних витрат. За їхніми словами, відповідні розрахунки були підготовлені американськими вченими та колишніми посадовцями в межах попереднього планування, зважаючи на зацікавленість Трампа в придбанні острова. Зазначається, що сума у 700 млрд доларів перевищує половину річного бюджету Міністерства оборони США, який адміністрація Трампа розглядає як ключовий елемент національної безпеки.

Водночас представники Данії та Гренландії відкинули заяви президента США про можливість отримання острова «тим чи іншим чином». Влада Гренландії наголошує, що територія не продається.

Як повідомив високопоставлений представник Білого дому, держсекретарю США Марко Рубіо вже доручено у стислі терміни підготувати пропозицію щодо купівлі Гренландії, оскільки це питання має для Трампа «високий пріоритет».

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт під час прибуття до США заявила, що острів не має наміру змінювати свій статус. «Гренландія не хоче належати США, керуватися ними або бути їх частиною. Ми обираємо залишатися частиною Королівства Данія», — наголосила вона.

За даними NBC News, хоча окремі представники адміністрації Трампа публічно не виключали силового сценарію, інші посадовці та союзники Білого дому вважають більш реалістичним варіантом спробу домовитися про купівлю або укладення договору про вільну асоціацію з Гренландією. Така угода могла б передбачати фінансову допомогу з боку США в обмін на безпекову присутність на острові та була б значно менш витратною, ніж пряме придбання території.

Як повідомляло раніше ForUa, у Конгрес США внесли законопроєкт про "анексію Гренландії".