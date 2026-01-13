Республіканець від Палати представників США Ренді Файн вніс до Конгресу законопроєкт, який передбачає надання президенту Дональду Трампу повноважень для придбання Гренландії та запуску процесу її приєднання до Сполучених Штатів, повідомляє Fox News.

Згідно з документом, глава Білого дому отримує право «вжити всіх необхідних заходів» для укладання угоди щодо придбання острова. Водночас остаточне рішення про можливе надання Гренландії статусу штату, як зазначив автор ініціативи, залишатиметься за Конгресом.

За словами Файна, законопроєкт має продемонструвати політичну підтримку дій президента та, у разі реалізації, прискорити інтеграцію Гренландії до США. Він також заявив, що встановлення американського суверенітету над островом нібито відповідає інтересам міжнародної спільноти та самих жителів Гренландії.

Конгресмен стверджує, що острів стикається з високим рівнем бідності, а Данія, до складу якої входить Гренландія, «не змогла належним чином забезпечити її безпеку», зокрема під час Другої світової війни. Файн також висловив переконання, що контроль США над територією був би стратегічно вигідним з огляду на її розташування між Північною Америкою та Росією.

Крім того, він заявив, що найоптимальнішим шляхом для США є саме придбання Гренландії, підкресливши різницю в соціально-економічних показниках між островом і Данією.

Як повідомляло раніше ForUa, уряд Гренландії заявив про необхідність військового захисту НАТО.