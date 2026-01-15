Комендантську годину можуть пом’якшити

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати пропозиції щодо перегляду правил комендантської години на період аномально холодної погоди, повідомила пресслужба глави держави. За словами Зеленського, зміни мають забезпечити людям максимальний доступ до пунктів підтримки, а бізнесу — можливість планувати роботу з урахуванням ситуації в енергосистемі.

«Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу», — наголосив президент.

Він також повідомив, що в Києві планують збільшити кількість Пунктів незламності та провести перевірку вже діючих. Окремо очікуються пропозиції від Міносвіти та органів місцевої влади щодо форматів навчального процесу на період надзвичайної ситуації.

Як повідомляло раніше ForUa, в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.