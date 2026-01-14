﻿
Економіка

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, – Зеленський

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України й озвучив деякі рішення.

Так, буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також розв’язання практичних питань визначили новопризначеного першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Також урядовці активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін має забезпечити максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Ведеться робота для збільшення імпорту електрики в Україну.

Крім того, Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

– У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі. В Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних, – заявив президент.

Також від Міносвіти та від місцевої влади очікуються пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфенергетика Українинадзвичайна ситуація
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Громадський діяч Олексій Юренко заявив про підтримку Юлії Тимошенко після підозри від НАБУ та САП
Полiтика 14.01.2026 14:15:43
Громадський діяч Олексій Юренко заявив про підтримку Юлії Тимошенко після підозри від НАБУ та САП
Читати
Дефіцит 300 млн та 200 тисяч у СЗЧ: Федоров окреслив стан Міноборони після призначення
Полiтика 14.01.2026 13:50:31
Дефіцит 300 млн та 200 тисяч у СЗЧ: Федоров окреслив стан Міноборони після призначення
Читати
Велика Британія хоче спрямувати доходи від санкційної нафти на фінансування ЗСУ
Свiт 14.01.2026 13:29:17
Велика Британія хоче спрямувати доходи від санкційної нафти на фінансування ЗСУ
Читати

Популярнi статтi