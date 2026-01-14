В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України й озвучив деякі рішення.

Так, буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також розв’язання практичних питань визначили новопризначеного першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Також урядовці активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін має забезпечити максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Ведеться робота для збільшення імпорту електрики в Україну.

Крім того, Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

– У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі. В Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних, – заявив президент.

Також від Міносвіти та від місцевої влади очікуються пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.