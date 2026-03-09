Україна конфіскувала 1592 російські вагони і передасть їх «Укрзалізниці»

Україна конфіскувала 1592 залізничні вагони, які належали російським компаніям і залишилися на її території після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Надалі їх передадуть у користування «Укрзалізниці».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, до 2022 року ці вагони використовувалися для перевезення вантажів через Україну та країни Європейського Союзу. Після початку повномасштабної війни вони залишилися на українській території, були арештовані, а згодом конфісковані на користь держави за рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Уряд передав управління цим майном Фонду державного майна України, який у подальшому надасть вагони «Укрзалізниці».

Свириденко зазначила, що рухомий склад перебуває у справному стані. Його планують використовувати для перевезень до завершення терміну експлуатації, зокрема для транспортування військових вантажів. Орієнтовна вартість конфіскованих вагонів становить близько 2,2 мільярда гривень.

Вагони належали низці російських компаній, серед яких ВЕБ-Лізинг, ВЕБ.РФ, Державна транспортна лізингова компанія та дочірня структура Сбербанк Лізинг — компанія «Норд», а також інші підприємства у сфері фінансів і логістики.

Прем’єр-міністерка додала, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами, щоб домогтися компенсації збитків, завданих російською агресією.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що від початку березня зафіксовано 18 російських ударів по залізничній інфраструктурі — у середньому по шість на добу. Унаслідок атак безпілотників пошкоджено 41 об’єкт, серед яких — рухомий склад і пасажирські вагони.