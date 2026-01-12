Уряд Гренландії заявив про необхідність військового захисту НАТО

Уряд Гренландії 12 січня оголосив про намір посилити заходи з оборони території у рамках НАТО та відмовився від ідей президента США Дональда Трампа щодо можливого придбання острова. Про це повідомляє DR.

На тлі неодноразових заяв Трампа про бажання "придбати" Гренландію влада острова наголосила, що такі наміри неприйнятні.

"Це те, чого керівна коаліція в Гренландії не може прийняти за жодних обставин", — зазначили у заяві уряду.

В документі також підкреслено, що Гренландія є частиною Данського королівства та членом НАТО, а тому її оборона повинна здійснюватися через Альянс. Влада оголосила про посилення співпраці з Данією для забезпечення захисту острова в рамках НАТО.

"Усі країни-члени НАТО, включно зі США, мають спільний інтерес у захисті Гренландії, і тому уряд Гренландії буде працювати з Данією, щоб гарантувати, що розвиток системи оборони відбувається у рамках співпраці Альянсу", — додали в уряді.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив, що безпека та оборона острова належить НАТО.

"Наша країна останнім часом привертає значну увагу міжнародної спільноти, включно з Альянсом. Гренландія має стратегічне значення, і її безпека важлива для нас, для наших союзників та для стабільності в Арктиці", — підкреслив він.

ForUA нагадує, посланець американського президента Дональда Трампа в Гренландії Джефф Лендрі заявив, що Данія після Другої світової війни окупували острів.