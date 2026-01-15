Енергетики оприлюднили алгоритм постачання електроенергії киянам

У Києві сьогодні триватимуть екстрені відключення електроенергії, через що мешканці столиці більшу частину доби залишаються без світла. За інформацією енергетиків, наразі кияни орієнтовно мають близько трьох годин з електропостачанням і до десяти годин без нього.

У ДТЕК наголосили, що ці показники є орієнтовними й можуть змінюватися. Енергосистема працює в аварійному режимі, а тривалість відключень також залежить від погодних умов і навантаження на мережу.

Водночас у компанії зауважили: якщо за конкретною адресою електроенергія відсутня понад 12 годин, імовірно, йдеться про локальну аварію, яка потребує окремого усунення.

