Суспiльство

Енергетики оприлюднили алгоритм постачання електроенергії киянам

У Києві сьогодні триватимуть екстрені відключення електроенергії, через що мешканці столиці більшу частину доби залишаються без світла. За інформацією енергетиків, наразі кияни орієнтовно мають близько трьох годин з електропостачанням і до десяти годин без нього.

У ДТЕК наголосили, що ці показники є орієнтовними й можуть змінюватися. Енергосистема працює в аварійному режимі, а тривалість відключень також залежить від погодних умов і навантаження на мережу.

Водночас у компанії зауважили: якщо за конкретною адресою електроенергія відсутня понад 12 годин, імовірно, йдеться про локальну аварію, яка потребує окремого усунення.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

електропостачанняграфіки відключеньграфіки для Києвавідключення світла 15 січня
