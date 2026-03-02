Франція готова обороняти країни Перської затоки

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході.

Барро оголосив про підтримку та солідарність з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом та Йорданією, повідомляє BFMTV.



Він висловив жаль з приводу того, що ситуацію з Іраном не вдалося врегулювати дипломатичним шляхом.



Барро заявив, що односторонні напади Ізраїлю та США на Іран мали б обговорюватися в колективних органах, створених саме для цієї мети, таких як ООН.

"Кожен міг би взяти на себе відповідальність, адже лише звернувшись до Радбезу ООН з проханням про застосування сили можна отримати необхідну легітимність", – сказав він.

Фото: скріншот.

