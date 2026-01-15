﻿
Суспiльство

Погода 15 січня: невеликий сніг та незначне потепління

На заході України - переважно невеликий сніг. Температура повітря від 8 градусів морозу до 1 градусу тепла. На півночі країни істотних опадів не очікується, лише у Житомирі можливий невеликий сніг. Температура повітря 12-8 градусів морозу. У центральних областях подекуди йтиме невеликий сніг, у Черкасах та Кропивницькому — без опадів. Температура повітря -4-6 градусів морозу, повідомили синоптики

На сході очікується хмарна погода з невеликим снігом, місцями вночі. Температура повітря - 3-7 градусів морозу. На півдні країни також можливий невеликий сніг. Температура повітря 2-4 градуси морозу.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря 12-10 градусів морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

