Верховна Рада змінює покарання для військових у СЗЧ

Верховна Рада готує законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям повертатися до служби без кримінальної відповідальності за самовільне залишення частин (СЗЧ), за умови дотримання певних правил, повідомив народний депутат Єгор Чернєв.

Законопроєкт передбачає зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, а також впровадження механізмів мотивації повернення до війська. Зокрема, пропонується випробувальний термін: якщо військовий повертається до частини і протягом трьох місяців сумлінно виконує свої обов’язки, з нього знімається кримінальна відповідальність.

«Ми працюємо над новим законопроєктом по СЗЧ, який поєднує зміни до кодексів та механізми мотивації повернення до війська. Якщо військовий повертається і сумлінно служить протягом трьох місяців, з нього знімається кримінальна відповідальність», — пояснив нардеп.

Водночас повторне або системне самовільне залишення частини каратиметься без альтернатив. «Якщо вже третій раз він у СЗЧ, кримінальна відповідальність нікуди не зникне», — додав депутат.

Законопроєкт має на меті поєднати відповідальність за порушення з можливістю повернення до служби, що, за задумом авторів, дозволить відновити дисципліну та ефективність у військових частинах.

Як повідомляло раніше ForUa, головний тригер СЗЧ — брак людей, через який неможливо проводити нормальні ротації.