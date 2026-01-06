«Ламає навіть сильних»: офіцер ЗСУ про причини СЗЧ на фронті

Головний тригер самовільного залишення частини (СЗЧ) — брак людей, через який неможливо проводити нормальні ротації. Таку оцінку дав начальник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко (позивний "Бочка"). За його словами, фронт доводиться тримати без пауз. Коли людей не вистачає, навантаження на тих, хто залишився, стає критичним. Постійне перебування на "нулі" без відпочинку ламає навіть сильних.

Самойленко також наголосив на важливості психологічної підтримки. Бійцям часто бракує ідеологічної роботи, спілкування з психологами та зворотного зв’язку від командирів. «Боротися з СЗЧ треба не лише покараннями. Якщо боєць помилився, зірвався, але готовий виправити ситуацію — він має шанс повернутися до строю», — пояснив офіцер.

Він підкреслив, що повернення таких бійців до строю не лише справедливе, а й важливе для ефективності оборони, адже допомагає зменшити виснаження та втрати на фронті.

