У Раді пропонують заборонити стягнення боргів з військових та їхніх родин

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт
Що передбачає законопроєкт
Ініціатива стосується широкого кола кредиторів та виконавців. Основні положення включають:
-
Повна заборона на стягнення: Банкам, мікрофінансовим організаціям (МФО) та колекторським компаніям забороняється вживати заходів щодо повернення боргів.
-
Зупинення виконавчих дій: Усі відкриті виконавчі провадження щодо військовослужбовців та членів їхніх сімей мають бути офіційно зупинені.
-
Захист майна: Заборона розповсюджується на заходи з вилучення майна або блокування рахунків.
Терміни дії обмежень
Згідно з текстом проєкту, пільговий період не обмежується лише часом активної служби. Пропонується, щоб заборона діяла:
-
Протягом усього періоду дії воєнного стану.
-
Протягом 6 місяців після його припинення або скасування.
Це дозволить ветеранам та їхнім родинам мати певний адаптаційний період для відновлення фінансової стабільності після завершення бойових дій. Наразі документ перебуває на розгляді у профільних комітетах парламенту.Автор: Галина Роюк