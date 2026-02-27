У Раді пропонують заборонити стягнення боргів з військових та їхніх родин

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12464 , який має на меті суттєво посилити соціальний захист захисників України та їхніх близьких. Документ передбачає запровадження мораторію на примусове стягнення заборгованості за кредитами.

Що передбачає законопроєкт

Ініціатива стосується широкого кола кредиторів та виконавців. Основні положення включають:

Повна заборона на стягнення: Банкам, мікрофінансовим організаціям (МФО) та колекторським компаніям забороняється вживати заходів щодо повернення боргів.

Зупинення виконавчих дій: Усі відкриті виконавчі провадження щодо військовослужбовців та членів їхніх сімей мають бути офіційно зупинені.

Захист майна: Заборона розповсюджується на заходи з вилучення майна або блокування рахунків.

Терміни дії обмежень

Згідно з текстом проєкту, пільговий період не обмежується лише часом активної служби. Пропонується, щоб заборона діяла:

Протягом усього періоду дії воєнного стану. Протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Це дозволить ветеранам та їхнім родинам мати певний адаптаційний період для відновлення фінансової стабільності після завершення бойових дій. Наразі документ перебуває на розгляді у профільних комітетах парламенту.