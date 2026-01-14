﻿
Спорт

Українські тенісистки отримали великі призові на турнірах WTA

Українські тенісистки отримали великі призові на турнірах WTA

Українські тенісистки вдало розпочали сезон на турнірах WTA, здобувши високі результати та покращивши позиції у світовому рейтингу.

Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 в Окленді, перемігши у фіналі китаянку Ван Сіньюй. За інформацією Perfect Tennis, за перемогу українська спортсменка отримала $37 390 призових та 250 рейтингових очок. Цей результат дозволив Світоліній піднятися на 12-те місце в оновленому рейтингу WTA.

Марта Костюк дійшла до фіналу турніру WTA 500 у Брісбені, де поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко. Попри поразку, українка заробила $134 600 призових, що значно перевищує потенційні призові на турнірах нижчої категорії. Фінал у Брісбені дозволив Костюк піднятися на шість позицій у рейтингу WTA, до 20-го місця.

Експерти відзначають, що такі результати демонструють високий рівень українського тенісу і свідчать про готовність спортсменок до основних турнірів сезону, включно з турнірами серії WTA 1000 та Grand Slam.

Як повідомляло раніше ForUa, українська тенісистка виграла престижний міжнародний турнір.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

тенісЕліна СвітолінаМарта КостюкпризовіWTA 500
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Новий сплеск дискредитації українських біженців у країнах Європи, – ЦПД
Суспiльство 13.01.2026 21:07:56
Новий сплеск дискредитації українських біженців у країнах Європи, – ЦПД
Читати
Вода по годинах: у Київській області буде запроваджено графіки для централізованого водопостачання
Суспiльство 13.01.2026 20:38:58
Вода по годинах: у Київській області буде запроваджено графіки для централізованого водопостачання
Читати
Аналітики ISW припустили, що може змусити Путіна піти на поступки
Полiтика 13.01.2026 20:09:38
Аналітики ISW припустили, що може змусити Путіна піти на поступки
Читати

Популярнi статтi