Українські тенісистки отримали великі призові на турнірах WTA

Українські тенісистки вдало розпочали сезон на турнірах WTA, здобувши високі результати та покращивши позиції у світовому рейтингу.

Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 в Окленді, перемігши у фіналі китаянку Ван Сіньюй. За інформацією Perfect Tennis, за перемогу українська спортсменка отримала $37 390 призових та 250 рейтингових очок. Цей результат дозволив Світоліній піднятися на 12-те місце в оновленому рейтингу WTA.

Марта Костюк дійшла до фіналу турніру WTA 500 у Брісбені, де поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко. Попри поразку, українка заробила $134 600 призових, що значно перевищує потенційні призові на турнірах нижчої категорії. Фінал у Брісбені дозволив Костюк піднятися на шість позицій у рейтингу WTA, до 20-го місця.

Експерти відзначають, що такі результати демонструють високий рівень українського тенісу і свідчать про готовність спортсменок до основних турнірів сезону, включно з турнірами серії WTA 1000 та Grand Slam.

