Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open 2026

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії. Про впевнений шлях спортсменки до майбутньої перемоги повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

До вісімки найсильніших одиночного розряду на Australian Open українка пробилася вже вчетверте у своїй кар’єрі. У матчі четвертого кола Еліна продемонструвала високий рівень майстерності та взяла гору над восьмою сіяною «нейтральною» тенісисткою Міррою Андрєєвою. Поєдинок завершився впевненою перемогою Світоліної у двох сетах — 6:2, 6:4.

Що далі для українки?

Попереду на Еліну чекає серйозне випробування. У боротьбі за путівку до півфіналу її суперницею стане третя ракетка світу, американка Коко Гофф.

Дата матчу: 27 січня

Турнір: Australian Open 2026 (Мельбурн)

Нагадаємо, що основна сітка цьогорічного австралійського Гранд Слему стартувала 18 січня. Станом на сьогодні змагання перебувають на стадії вирішальних поєдинків, і Еліна Світоліна залишається серед головних претенденток на високі результати.

Тримаємо кулаки за Еліну та віримо в її перемогу у чвертьфіналі!