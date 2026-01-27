Світоліна за годину знищила Гофф і встановила особистий рекорд в Австралії

Еліна Світоліна розгромила третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open.

Про це пише «Суспільне Спорт».

Путівку до рекордного півфіналу Еліна розігрувала з іншою тенісисткою з топ-10 світового рейтингу Коко Гофф. Ця зустріч стала для тенісисток четвертою — досі перевага була в американки 2:1.

Першу партію Світоліна виграла за 29 хвилин із рахунком 6:1. У другому сеті третя ракетка світу не змогла переломити хід матчу. Другий сет Еліна також виграла на брейку — 6:2. Загалом гра тривала лише годину.

Напередодні серія перемог Світоліної від початку сезону сягнула дев'яти матчів поспіль. У попередньому колі Відкритого чемпіонату Австралії перша ракетка країни здолала досі свою найрейтинговішу суперницю цього року — сьому ракетку світу «нейтральну» Мірру Андрєєву.

Наступна суперниця Світоліної — перша ракетка світу «нейтральна» Аріна Соболєнко. Суперниці зустрічалися між собою шість разів: рахунок в очних зустрічах — 5:1 на користь Соболєнко.