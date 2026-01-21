Australian Open-2026: Еліна Світоліна пройшла в третє коло турниру, попереду матч з росіянкою

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла представницю Польщі дебютантку Лінду Клімовічову і вийшла у третє коло Australian Open-2026. Далі буде матч з “нейтральною” росіянкою, повідомляють “Чемпіон“, “Суспільне Спорт”.

Світоліна і Клімовічова раніше не зустрічалися на корті. Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:5 та 6:1 на користь української тенісистки.

Огляд матчу

У наступному колі змагань Світоліна зіграє з “нейтральною” росіянкою Діаною Шнайдер, яка у другому раунді перемогла австралійку Талію Гібсон.

Світоліна водинадцяте у кар’єрі пройшла у третє коло австралійського мейджору. Торік вона дісталася до чвертьфіналу турніру.

Світоліна – одна з шести українських тенісисток, що стартували в основній сітці Australian Open-2026. Однак вона єдина вийшла у друге коло змагань. Інші п’ять українок – Марта Костюк, Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна – вибули у першому колі.