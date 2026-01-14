﻿
Лідери G7 «виміряють» рішучість Трампа в Давосі

Лідери країн «Великої сімки» проведуть зустріч із президентом США Дональдом Трампом, щоб заручитися його особистою підтримкою щодо гарантій безпеки для України після можливого запровадження режиму припинення вогню, повідомляє Financial Times з посиланням на обізнаних посадовців.

Зустріч відбудеться під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня, у середу, 21 січня. На ній очікується участь президентів Італії, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, а також президентки Європейської комісії.

Посадовці погоджують деталі заходу, під час якого також буде присутній президент України Володимир Зеленський. До обговорень можуть приєднатися й інші лідери з країн, що входять до Коаліції охочих та підтримують Україну.

Крім цього, радники з питань національної безпеки держав-учасниць Коаліції планують провести окрему зустріч для координації подальших кроків щодо безпекових гарантій для України.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський доручив фіналізувати угоду про безпекові гарантії від США.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

G7припинення вогнюДавосТрампгарантії безпеки
Популярнi статтi