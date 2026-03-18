﻿
Демократія по-пхеньянськи: Кім Чен Ин знову «підкорив» серця 99,93% виборців

У Північній Кореї оприлюднили результати парламентських виборів 2026 року. За даними видання Sunday Guardian, чинний лідер країни Кім Чен Ин отримав підтримку 99,93% виборців. Лише 0,07% голосів були подані «проти», що є рідкісним показником для політичної системи країни, де зазвичай декларується абсолютна одностайність.

Ключові деталі голосування:

  • Явка: Традиційно для Північної Кореї активність виборців була практично максимальною і наблизилася до позначки 100%.

  • Відсутність опозиції: Вибори проходили за участю лише схвалених державою кандидатів, що фактично виключає можливість реальної політичної конкуренції.

  • Символізм: Настільки високий результат покликаний продемонструвати внутрішню стабільність режиму та непохитну єдність народу навколо «Вищого керівника».

Міжнародні спостерігачі та правозахисні організації наголошують, що вибори в КНДР є формальною процедурою, оскільки голосування не є таємним, а будь-яка форма протесту чи незгоди може призвести до жорстких санкцій з боку держави.

Читайте також

Європейські лідери мають брати приклад з Кирила Буданова — західні аналітики
Полiтика 17.03.2026 21:16:10
Європейські лідери мають брати приклад з Кирила Буданова — західні аналітики
Читати
У Полтаві затримали працівника ДПСУ, який збив жінку на переході
Надзвичайні події 17.03.2026 21:07:02
У Полтаві затримали працівника ДПСУ, який збив жінку на переході
Читати
Стратегічне партнерство України та Великобританії: Зеленський та Стармер підписали заяву
Полiтика 17.03.2026 20:38:04
Стратегічне партнерство України та Великобританії: Зеленський та Стармер підписали заяву
Читати

