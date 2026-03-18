Демократія по-пхеньянськи: Кім Чен Ин знову «підкорив» серця 99,93% виборців

У Північній Кореї оприлюднили результати парламентських виборів 2026 року. За даними видання Sunday Guardian, чинний лідер країни Кім Чен Ин отримав підтримку 99,93% виборців. Лише 0,07% голосів були подані «проти», що є рідкісним показником для політичної системи країни, де зазвичай декларується абсолютна одностайність.

Ключові деталі голосування:

Явка: Традиційно для Північної Кореї активність виборців була практично максимальною і наблизилася до позначки 100%.

Відсутність опозиції: Вибори проходили за участю лише схвалених державою кандидатів, що фактично виключає можливість реальної політичної конкуренції.

Символізм: Настільки високий результат покликаний продемонструвати внутрішню стабільність режиму та непохитну єдність народу навколо «Вищого керівника».

Міжнародні спостерігачі та правозахисні організації наголошують, що вибори в КНДР є формальною процедурою, оскільки голосування не є таємним, а будь-яка форма протесту чи незгоди може призвести до жорстких санкцій з боку держави.