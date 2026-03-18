Швеція заявила про страту свого громадянина в Ірані

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард повідомила, що 18 березня в Ірані стратили громадянина Швеції.

Особу страченого в заяві не розкривають. За словами Марії Мальмер Стенергард, його затримали в Ірані в червні минулого року, після чого шведська сторона неодноразово порушувала це питання перед іранською владою.

Вона наголосила, що смертна кара є нелюдським, жорстоким і незворотним покаранням. Швеція разом із Європейським Союзом засуджує її застосування за будь-яких обставин.

За словами міністерки, судове провадження, яке завершилося стратою, не відповідало стандартам належної правової процедури.

Раніше, 10 березня, Міністерство розвідки Ірану заявило про проведення спецоперації, під час якої нібито затримали іноземного шпигуна та ще близько 30 осіб, пов’язаних із західними спецслужбами.