Свiт

Швеція заявила про страту свого громадянина в Ірані

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард повідомила, що 18 березня в Ірані стратили громадянина Швеції.

Особу страченого в заяві не розкривають. За словами Марії Мальмер Стенергард, його затримали в Ірані в червні минулого року, після чого шведська сторона неодноразово порушувала це питання перед іранською владою.

Вона наголосила, що смертна кара є нелюдським, жорстоким і незворотним покаранням. Швеція разом із Європейським Союзом засуджує її застосування за будь-яких обставин.

За словами міністерки, судове провадження, яке завершилося стратою, не відповідало стандартам належної правової процедури.

Раніше, 10 березня, Міністерство розвідки Ірану заявило про проведення спецоперації, під час якої нібито затримали іноземного шпигуна та ще близько 30 осіб, пов’язаних із західними спецслужбами.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ІранШвеціясмертна караМарія Мальмер Стенергард
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Київ очолив антирейтинг: столицю накрило небезпечне забруднення
Столиця 18.03.2026 12:30:56
Київ очолив антирейтинг: столицю накрило небезпечне забруднення
Читати
Китай пропонує Тайваню «енергетичну безпеку» в обмін на «возз’єднання»
Свiт 18.03.2026 12:14:09
Китай пропонує Тайваню «енергетичну безпеку» в обмін на «возз’єднання»
Читати
Демократія по-пхеньянськи: Кім Чен Ин знову «підкорив» серця 99,93% виборців
Дайджест 18.03.2026 11:50:42
Демократія по-пхеньянськи: Кім Чен Ин знову «підкорив» серця 99,93% виборців
Читати

Популярнi статтi