У службовому кабінеті на Миколаївщині застрелили жінку, підозрюваний - староста

Поліція затримала старосту одного із сіл Баштанського району Миколаївської області, якого підозрюють у вбивстві своєї колеги. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Інцидент стався вранці 17 березня в приміщенні старостату села Плющівка. Про подію правоохоронцям повідомив сам староста.

На місці події поліціянти виявили в службовому кабінеті тіло 51-річної жінки з вогнепальними пораненнями голови.

За даними слідства, між старостою та його колегою тривалий час існували неприязні відносини через робочі питання. У день події між ними виник конфлікт, під час якого чоловік кілька разів вистрілив у жінку з мисливської рушниці.

Правоохоронці вилучили з місця події знаряддя злочину — рушницю та гільзи. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України). Питання про додаткову підозру вирішуватимуть після проведення експертиз.