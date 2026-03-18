СБУ повідомила про підозру російському тюремнику за катування полонених

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру російському тюремнику з Тульської області, який катував українських військовополонених.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, йдеться про інспектора виправної колонії № 1 по Тульській області Російської Федерації. Ім’я та прізвище підозрюваного наразі не розголошують через процесуальні обмеження.

Слідчі встановили, що з травня 2022 року до лютого 2023 року він особисто та разом з іншими працівниками установи брав участь у тортурах українських військовополонених, яких утримували в російській тюрмі.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний систематично бив полонених табельним гумовим кийком ПР-73М по різних частинах тіла, зокрема по ногах, руках і голові. Крім того, він застосовував психологічний тиск і погрожував фізичною розправою.

У Службі безпеки України наголошують, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з військовополоненими та порушення законів і звичаїв війни.

Правоохоронці зазначають, що, попри перебування підозрюваного на території Російської Федерації, тривають заходи для притягнення його до відповідальности.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.