ТОП-10 бюджетних напрямків куди полетіти на відпочинок у 2026 році

На тлі прогнозів щодо подорожчання авіаквитків та готелів у 2026 році, питання доступного відпочинку стає дедалі актуальнішим. Британське видання The Mirror оприлюднило рейтинг із 10 напрямків, де можна насолодитися морем або історією, не витрачаючи зайвого.

1. Будва, Чорногорія

Перлина Адріатики, що поєднує середньовічний колорит Старого міста та чудові пляжі.

Ціни: Обід — $11–13, місцеве пиво — $2,5–4.

Логістика: Переліт у 2026 році стартує від $45.

Чим зайнятися: Прогулянка цитаделлю та відпочинок на острові Святого Миколая.

2. Вроцлав, Польща

Одне з найзатишніших міст Центральної Європи, відоме своєю готичною архітектурою та набережними Одри.

Ціни: Обід — $8–12, громадський транспорт — $1–2.

Логістика: Квитки від $35, готелі високого рівня — від $110.

Чим зайнятися: Пошук знаменитих вроцлавських гномів та візит на Острів Тумський.

3. Тоскана, Італія

Регіон для тих, хто цінує мистецтво, вино та сільські пейзажі.

Ціни: Обід у тратторії — $12–18. Тижневий тур із перельотом — від $1150.

Логістика: Авіаквитки до Флоренції — від $50.

Чим зайнятися: Оренда авто для подорожі між Флоренцією, Сієною та Пізою.

4. Вільнюс, Литва

Компактна та зелена столиця з величезним Старим містом під захистом ЮНЕСКО.

Ціни: Денний бюджет на їжу — $50–60, кава — $2–3.

Логістика: Переліт від $35.

Чим зайнятися: Огляд республіки митців Ужупіс та панорама з гори Гедиміна.

5. Аліканте, Іспанія

Сонячне узбережжя Коста-Бланка, яке залишається доступнішим за Барселону чи Марбелью.

Ціни: Обід — $7–10, пиво — $2,5–4.

Логістика: Квитки від $35.

Чим зайнятися: Підйом до фортеці Санта-Барбара та прогулянки районом Санта-Крус.

6. Півострів Карпас, Кіпр

Вибір для поціновувачів дикої природи та безлюдних пляжів.

Ціни: Обід у таверні — $8–12, оренда авто — $25–35/день.

Логістика: Переліт до Ларнаки — від $75.

Чим зайнятися: Відвідування національного парку Діпкарпаз та старовинних монастирів.

7. Кадіс, Іспанія

Найдавніше місто Європи на березі Атлантичного океану з особливою портовою атмосферою.

Ціни: Обід — $10–14, готель — від $120.

Логістика: Квитки до Хереса — від $85.

Чим зайнятися: Огляд вежі Торре-Тавіра та замків на узбережжі.

8. Анталія, Туреччина

Класика доступного відпочинку, що пропонує набагато більше, ніж просто "all inclusive".

Ціни: Обід — $7–10, транспорт — до $1.

Логістика: Переліт від $50.

Чим зайнятися: Прогулянка старим районом Калеїчі та поїздки до античних руїн.

9. Валлетта, Мальта

Місто-фортеця посеред Середземного моря з унікальною бароковою архітектурою.

Ціни: Вулична їжа (пастіцці) — від $1, транспорт — $2.

Логістика: Квитки від $40.

Чим зайнятися: Сади Барракка та екскурсії до сусідніх міст-гаваней.

10. Краків, Польща

Культурна столиця Польщі, яка стабільно входить до рейтингів найдешевших міст для туристів.