Затриманого у Варшаві археолога Бутягіна можуть передати Україні

Польський суд дозволив екстрадицію російського археолога Алєксандра Бутягіна до України. Його затримали у Варшаві в грудні 2025 року.

Рішення ухвалили 18 березня. Екстрадицію підтримав суддя Даріуш Любовський. Раніше він відмовив у передачі Німеччині українця Володимира Журавльова, який нібито причетний до підриву "Північного потоку 2".

Україна подала запит на екстрадицію Бутягіна після його затримання. Захист археолога заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

За даними слідства, Бутягін, який очолює відділ давньої археології в Державному Ермітажі, з 2014 року брав участь у незаконних археологічних роботах в окупованому Криму. Йдеться про розкопки у Керчі на території античного міста Мірмекіон.

За висновками експертизи, ці дії призвели до пошкодження об’єкта культурної спадщини України. Збитки оцінюють у понад 200 мільйонів гривень. В Україні підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.