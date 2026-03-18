﻿
Свiт

Ліквідація голови Вищої Ради нацбезпеки налякала чиновників Ірану

Ліквідація голови Вищої Ради нацбезпеки налякала чиновників Ірану

Ліквідація Ізраїлем голови Вищої Ради нацбезпеки Алі Ларіджані викликала занепокоєння серед іранських чиновників.

Окрім переживань за власне життя та безпеку, смерть Ларіджані також викликала занепокоєння щодо майбутнього Ірану. Адже представники влади ісламської держави вважали ліквідованого високопосадовця одним із тих, хто міг би домовитись на переговорах щодо врегулювання конфлікту, повідомляє NYT.

Він дійсно вважався однією з найвпливовіших фігур у країні, особливо після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї наприкінці лютого. Він відігравав ключову роль у військових рішеннях, внутрішній безпеці та придушенні протестів.

Ліквідація Ларіджані стала частиною стратегії Ізраїлю щодо обезголовлення іранського керівництва - серії точкових ударів по вищому військово-політичному командуванню країни.

Іран вже відповів ракетними ударами по Ізраїлю та об’єктах у регіоні, що різко загострило конфлікт і підвищило ризик масштабної війни на Близькому Сході.

Думки щодо впливу загибелі високопосадовця на майбутнє країни розходяться. Окрім тих, хто вважає ліквідацію Ларіджані негативним чинником для майбутнього Ірану, є і ті, хто не надає цьому такого значення та переконаний, що режим встоїть.

Як доказ того, що смерть Ларіджані не вплине на подальший перебіг подій, представники другої теорії наводять ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вони кажуть, що іранський режим зберігся навіть після його смерті.

 Автор: Галина Роюк

