Зеленський доручив фіналізувати угоду про безпекові гарантії від США

Президент України Володимир Зеленський провів розширену нараду з переговорною командою за підсумками контактів з американською стороною. Ключовим результатом стало доручення завершити підготовку тексту угоди про безпекові гарантії від США та передати його на розгляд на найвищому рівні.

Про це керівник держави повідомив 12 січня у соцмережах. За його словами, українська делегація сформувала чіткий план дій на найближчі два тижні, який передбачає доопрацювання документів і підготовку до можливого підписання. Текст угоди нині проходить фінальне опрацювання.

Зеленський наголосив, що документ про гарантії безпеки має історичне значення і вже досягає рівня, який здатен забезпечити стратегічний захист України.

Прем’єр міністерці Юлії Свириденко та економічному блоку уряду доручено провести всебічну експертизу двосторонніх угод у форматі Україна США, а також тристоронніх домовленостей Україна Європа Америка. Окремо визначено ключові параметри механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від міжнародних партнерів.

Президент також підтвердив, що Сполучені Штати перебувають у контакті з Росією щодо базової політичної рамки завершення війни. За його словами, Україна чітко сформулювала власне бачення і очікує зрозумілої відповіді від Москви щодо готовності закінчити війну на реальних умовах. У разі відсутності такої готовності тиск на державу агресора має посилюватися.

Зеленський відзначив результативність заходів проти тіньового флоту танкерів та фінансових схем обходу санкцій і закликав розширювати ці практики щодо Росії. У випадку відмови від миру, підкреслив він, світ має максимально обмежувати російські експортні доходи.

Крім того, президент повідомив про підготовку зустрічі, присвяченої потребам України в додаткових ракетах для протиповітряної оборони. Це питання він уже обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у контексті постачань від партнерів.

За словами Зеленського, Україна також формує графік подальших зустрічей і переговорів зі США щодо мирного плану та налаштована діяти максимально конструктивно і оперативно.