Медики знайшли новий спосіб полегшення мігрені

Нове дослідження вчених із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Медичного коледжу Альберта Ейнштейна показало, що вживання канабісу може стати ефективним методом боротьби з гострими нападами мігрені. Проте ключовим фактором успіху є саме правильне співвідношення активних речовин. Результати роботи дослідників були опубліковані в авторитетному науковому журналі Headache.
Суть дослідження та результати
У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні взяли участь 92 пацієнти. Вони тестували чотири різні варіанти лікування під час нападів мігрені: канабіс із домінуванням ТГК, із домінуванням КБД, суміш обох компонентів та плацебо.
Основні висновки вчених:
-
Найкращий результат: Комбінація ТГК (тетрагідроканабінолу) та КБД (канабідіолу) забезпечила полегшення болю у 67% випадків. При цьому 35% учасників повідомили про повне зникнення болю, а 60% позбулися найбільш виснажливих симптомів (нудоти, чутливості до світла та шуму).
-
Тільки ТГК: Допомагає зменшити інтенсивність болю краще за плацебо, але майже не впливає на супутні симптоми мігрені.
-
Тільки КБД: Не показав значущої ефективності порівняно з плацебо у лікуванні гострих нападів.
Чому це важливо?
Мігрень — це не просто сильний головний біль. Це складний стан, який часто супроводжується аурою, порушеннями зору та важкою нудотою. Багато пацієнтів не отримують належного полегшення від традиційних медикаментів, тому пошук альтернатив є критично важливим.
Дослідники зазначають, що випарювання (вейпінг) суміші ТГК та КБД є перспективним напрямком. Важливо, що під час експерименту не було зафіксовано жодних серйозних побічних ефектів.
Погляд у майбутнє
Попри оптимістичні результати, науковці наголошують: це дослідження стосувалося лише короткострокового ефекту при гострих нападах. Наступним кроком має стати вивчення довгострокових наслідків регулярного вживання канабісу для лікування мігрені.Автор: Галина Роюк