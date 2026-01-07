Медики знайшли новий спосіб полегшення мігрені

Нове дослідження вчених із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Медичного коледжу Альберта Ейнштейна показало, що вживання канабісу може стати ефективним методом боротьби з гострими нападами мігрені. Проте ключовим фактором успіху є саме правильне співвідношення активних речовин. Результати роботи дослідників були опубліковані в авторитетному науковому журналі Headache.

Суть дослідження та результати

У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні взяли участь 92 пацієнти. Вони тестували чотири різні варіанти лікування під час нападів мігрені: канабіс із домінуванням ТГК, із домінуванням КБД, суміш обох компонентів та плацебо.

Основні висновки вчених:

Найкращий результат: Комбінація ТГК (тетрагідроканабінолу) та КБД (канабідіолу) забезпечила полегшення болю у 67% випадків. При цьому 35% учасників повідомили про повне зникнення болю, а 60% позбулися найбільш виснажливих симптомів (нудоти, чутливості до світла та шуму).

Тільки ТГК: Допомагає зменшити інтенсивність болю краще за плацебо, але майже не впливає на супутні симптоми мігрені.

Тільки КБД: Не показав значущої ефективності порівняно з плацебо у лікуванні гострих нападів.

Чому це важливо?

Мігрень — це не просто сильний головний біль. Це складний стан, який часто супроводжується аурою, порушеннями зору та важкою нудотою. Багато пацієнтів не отримують належного полегшення від традиційних медикаментів, тому пошук альтернатив є критично важливим.

Дослідники зазначають, що випарювання (вейпінг) суміші ТГК та КБД є перспективним напрямком. Важливо, що під час експерименту не було зафіксовано жодних серйозних побічних ефектів.

Погляд у майбутнє

Попри оптимістичні результати, науковці наголошують: це дослідження стосувалося лише короткострокового ефекту при гострих нападах. Наступним кроком має стати вивчення довгострокових наслідків регулярного вживання канабісу для лікування мігрені.