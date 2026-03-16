Похолодання та сонячний понеділок: якою буде погода на тижні

Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з приємного тепла, проте вже незабаром погода змінить настрій. За словами синоптика Наталки Діденко, тиждень обіцяє бути «свіжішим», а температурні показники поступово підуть на спад.

Прогноз на понеділок, 16 березня

Завтра українці ще встигнуть насолодитися теплом. У більшості регіонів очікується сонячна погода без опадів.

Температура повітря: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9...+13°C .

Київ: у столиці понеділок також буде сухим та теплим, повітря прогріється до +10...+12°C.

Чого очікувати далі?

Вже з вівторка тепло почне відступати. Синоптик зазначає, що температура знижуватиметься поступово, і в денні години середня температура становитиме близько +5...+10°C.

Основні зміни відбудуться в середині тижня:

Опади: починаючи з середи, в Україні очікуються періодичні дощі.

Тенденція: подальше похолодання відповідатиме березневим нормам.

«Все в нас за планом», — резюмує Наталка Діденко, заспокоюючи, що такі коливання є цілком природними для ранньої весни.