У самому центрі Лондона зйомки нового великобюджетного бойовика за участю Ніколаса Кейджа були перенесені буквально за кілька днів до початку через використання нацистської символіки.

Спочатку планувалося перетворити величну міську ратушу у північно-східному Лондоні на штаб-квартиру німецької розвідки часів Другої світової війни. Архітектура будівлі справді нагадує 1940‑ті роки, тож до неї були серйозні плани щодо зйомок.

Однак місцева влада заявила, що розміщення видимих нацистських прапорів і свастики могло б травмувати громадськість, тож ризикувати чутливими почуттями мешканців не стали.

Спочатку рада дала "зелене світло" на зйомки за умовою, що символіка не буде публічно видимою і команда попередньо проконсультується з місцевими жителями. Проте після перенесення термінів з жовтня на 15 вересня часу на обговорення виявилося недостатньо, і домовленості були порушені.

У результаті зйомки перенесли до інших районів Лондона, зокрема, до історичного комплексу в Грінвічі та Лутону, де команда продовжила роботу без перешкод.

Стрічка розповідає про справжню операцію союзників під час Другої світової війни, метою якої було обдурити нацистів стосовно часу та місця висадки в Нормандії. У головній ролі знімається Ніколас Кейдж.

