Актор Джордж Клуні повідомив про підготовку нового фільму у франшизі про пограбування – “Чотирнадцять друзів Оушена”. Це буде четверта частина серії, яка розпочалася у 2001 році з виходу стрічки “Одинадцять друзів Оушена”, повідомляє People з посиланням на Variety.

За даними видання, до проєкту планують повернутися актори з основного складу франшизи, зокрема Джулія Робертс, Бред Пітт, Метт Деймон, Дон Чідл та інші. За словами Клуні, герої нового фільму будуть старшими, однак досвідченішими.

“Мені подобається сама ідея того, що ми вже надто старі, щоб робити те, що робили раніше, але все ще достатньо розумні, аби знати, як викрутитися”, – сказав Клуні.

Актор зазначив, що команда його персонажа Денні Оушена у новій частині вже “втратила колишню спритність”. Йдеться про Расті – праву руку Денні у виконанні Бреда Пітта, кишенькового злодія Лайнуса, якого грає Метт Деймон, фахівця з вибухівки Бешера у виконанні Дона Чідла, а також Тесс – кохану Денні, роль якої знову виконає Джулія Робертс.

Також повідомляється, що стрічка “Чотирнадцять друзів Оушена” частково надихатиметься фільмом “Красиво піти” режисера Мартіна Бреста – стрічкою про літніх злочинців, які зважуються на останню справу. У 2017 році цей фільм було перезнято режисером Заком Браффом. Водночас сам фільм “Одинадцять друзів Оушена” також був ремейком – у 2001 році режисер Стівен Содерберг переосмислив однойменну стрічку 1960 року.

У жовтні Клуні підтвердив, що студія Warner Bros. вже затвердила бюджет майбутнього фільму.

“Ми щойно отримали погодження бюджету у Warner Bros. і зараз намагаємося все організувати. Питання лише в графіках і визначенні дати початку зйомок”, – сказав актор.

За даними Variety, знімальна група планує розпочати роботу над фільмом у жовтні наступного року.

Після завершення оригінальної трилогії у 2018 році вийшов спін-оф “Вісім подруг Оушена”, в якому головну роль зіграла Сандра Буллок. Окрім цього, у розробці перебуває приквел, присвячений батькам Денні Оушена. Головну роль у ньому має виконати акторка й продюсерка Марго Роббі.