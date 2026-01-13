Погода 13 січня: до -13°, подекуди ожеледиця

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг ймовірний лише в Карпатах та Закарпатті. У західних областях - місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря 8-13° морозу; на півдні, південному сході країни та Закарпатті - 3-8° морозу, повідомили синоптики.

У Києві та області опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура повітря 10-12° морозу, на Київщині - 8-13° морозу.

