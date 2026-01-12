Президентка Молдови заявила про готовність підтримати об’єднання країни з Румунією на референдумі

Президентка Молдови Мая Санду вперше відкрито заявила, що особисто проголосувала б за об'єднання своєї країни з Румунією, якби такий плебісцит відбувся. Водночас лідерка держави наголосила, що наразі цей сценарій не має достатньої суспільної підтримки, тому пріоритетом залишається інтеграція до Євросоюзу. Про це Мая Санду розповіла у подкасті для британських журналістів.

Під час розмови президентка згадала історичний контекст кінця 1980-х років, коли в Молдові активно розвивалися національні відроджувальні рухи. Вона зазначила, що дискусії про возз’єднання з Румунією тривають десятиліттями, адже молдовські землі раніше були частиною сусідньої держави.

За словами Санду, тогочасні лідери, імовірно, мали шанс провести такий референдум, проте наразі складно оцінити, якою була б реальна кількість прихильників ідеї у ті часи.

На пряме запитання журналістів щодо її власної позиції, Мая Санду відповіла ствердно, підкресливши, що у разі проведення голосування вона підтримала б проєкт об’єднання. Свій вибір вона пояснила викликами сучасної геополітичної ситуації у світі.

Президентка вважає, що такій невеликій державі, як Молдова, стає дедалі складніше виживати самостійно та зберігати демократичний лад і суверенітет під зовнішнім тиском.

Попри особисті переконання, Мая Санду як очільниця держави тверезо оцінює настрої населення. Вона визнала, що в молдовському суспільстві наразі немає більшості, яка б виступала за повне злиття з Румунією. Натомість більшість громадян консолідована навколо ідеї вступу до Євросоюзу. Саме цю мету президентка назвала найбільш реалістичною на сьогодні, оскільки вона дозволяє захистити суверенітет країни та забезпечити її розвиток у межах європейської родини.

Молдова продовжує активно впроваджувати реформи для наближення до стандартів ЄС, що, на думку Санду, є головним інструментом безпеки в регіоні. Вона підкреслила, що шлях до Брюсселя залишається ключовим вектором державної політики, оскільки він відповідає актуальному запиту суспільства та забезпечує економічну та політичну стабільність країни.