Румунія домовилась зі США про переробку рідкісноземельної сировини з Гренландії

Румунія та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу з переробки рідкісноземельних металів у місті Брашов. Сировину для підприємства планують видобувати в Гренландія. Про це повідомляє міністр енергетики Румунії Богдан Іван.

За словами міністра, завод перероблятиме концентрат, який американська компанія видобуватиме на родовищі Танбріз у Гренландії. Проєкт охоплює весь виробничий ланцюг — від видобутку сировини до її перероблення та подальшого промислового використання в Європі та США.

Іван зазначив, що до середини квітня румунська влада має визначити модель фінансування будівництва і перелік металів, які оброблятиме підприємство. Запуск такого виробництва, за його словами, може суттєво зміцнити позиції країни у сфері стратегічної сировини.

У Critical Metals Corp наголосили, що проєкт покликаний зменшити залежність західних держав від постачань рідкісноземельних металів із Китай. Фінансування заводу планують здійснювати спільно американська та румунська сторони на паритетних умовах.

Тло проєкту — зростання напруги навколо Гренландії після заяв Дональд Трамп про намір отримати контроль над островом. Прем’єр-міністр Данія Метте Фредеріксен різко розкритикувала ці ініціативи, підкресливши, що суверенітет Гренландії не може бути предметом переговорів, а будь-яка співпраця має відбуватися з повагою до міжнародного права та статусу острова.