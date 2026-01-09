У Парижі вже розмірковують про вихід із НАТО

Віцеспікерка Національних зборів Франції Клеманс Гетте заявила про намір ініціювати парламентські дебати щодо можливого виходу країни з Північноатлантичного альянсу. Про це вона повідомила у дописі на своїй сторінці в соцмережі Х.

У заяві Гетте різко розкритикувала зовнішню політику Сполучених Штатів, звинувативши адміністрацію Дональда Трампа в серії дій, які, на її думку, суперечать міжнародному праву. Зокрема, вона згадала ситуацію у Венесуелі, військову підтримку Ізраїлю в секторі Гази, а також можливі загрози щодо Гренландії. Крім того, віцеспікерка наголосила на ударах США по інших країнах, які, за її словами, здійснюються з повним ігноруванням міжнародних норм.

На цьому тлі Гетте поставила під сумнів доцільність подальшого перебування Франції в НАТО, охарактеризувавши Альянс як військово-політичну структуру, що, на її переконання, діє в інтересах і під керівництвом Сполучених Штатів.

"Сьогодні, як ніколи раніше, постає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору. Я вношу проєкт резолюції щодо поетапного виходу з НАТО, починаючи з припинення участі в його інтегрованому військовому командуванні", — зазначила вона.