Сили оборони уразили російські системи ППО та катер у Криму під наглядом розвідки НАТО

Протягом останніх днів Сили оборони України завдали серії ударів по російських об’єктах протиповітряної оборони в окупованому Криму та знищили транспортно-десантний катер. У період атак, а також до і після них, у небі над Чорним морем і територією Румунії фіксувалися розвідувальні літаки країн НАТО, повідомляє Крим.Реалії.

12 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ уразили радіолокаційну станцію на аеродромі «Гвардійське». У телеграм-каналі СБС повідомили, що атаку здійснили оператори 1-го окремого центру засобами middle strike. Згодом Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що йдеться про РЛС РСП-10. Близько четвертої ранку в селищі Гвардійське було чутно потужний вибух, писав телеграм-канал «Крымский ветер».

Того ж дня, 12 лютого, українські військові уразили російський транспортно-десантний катер проєкту 02510 БК-16 поблизу селища Новоозерне.

13 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про ураження радіолокаційної станції 55Ж6У «Небо-У» неподалік Євпаторії, в районі села Уютне. За даними «Крымского ветра», по станції цього типу біля цього населеного пункту завдавали удару щонайменше втретє.

15 лютого Сили оборони заявили про ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1 поблизу селища Кача. Напередодні, 14 лютого о 16:49, місцеві пабліки повідомляли про стрілянину та два вибухи біля аеродрому «Кача». За словами російського очільника Севастополя Михайло Развожаєв, сили ППО і Чорноморського флоту РФ нібито збили дев’ять безпілотників, однак про можливі влучання він не повідомив.

На тлі цих подій у повітрі над регіоном працювали розвідувальні літаки НАТО. 12 лютого над узбережжям Румунії чергував літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3 Sentry. Його дальність розвідки сягає близько 600 кілометрів, що дозволяє контролювати повітряний простір над Кримом до Керченського півострова, частиною Азовського моря та півднем материкової України.

13 лютого над Чорним морем також працював морський патрульний літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon, оснащений засобами радіоелектронної розвідки, спостереження та збору даних у реальному часі. 14–15 лютого в регіоні фіксували американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II, який здатен аналізувати широкий спектр сигналів — від мобільного зв’язку до радіолокаційних станцій — на дальності до 600 кілометрів.

16 лютого над узбережжям Румунії розвідку здійснював літак ДРЛВ Gulfstream G550 AEW ВПС Італії з радаром із активною фазованою антенною решіткою, що забезпечує круговий огляд. Також минулого тижня над Чорним морем працював британський стратегічний розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint.

За словами колишнього офіцера української військової розвідки, літаки-розвідники відстежують роботу радіолокаційних станцій, переміщення кораблів у Чорному морі, активність засобів зв’язку противника та здійснюють перехоплення сигналів. Дані доповнюються супутниковою розвідкою, що дозволяє сформувати цілісну картину обстановки.

Отримана від партнерів інформація разом із даними власної технічної й агентурної розвідки дає змогу Силам оборони планувати удари по об’єктах у Криму та морській акваторії. Зокрема, ураження катера БК-16 на озері Донузлав, який може швидко змінювати місце перебування, свідчить про точні дані щодо його координат.

Крім того, знання розташування російських РЛС, систем радіоелектронної боротьби та зенітних комплексів, зокрема мобільних, дозволяє прокладати відносно безпечні маршрути для польоту українських дронів і ракет до визначених цілей.