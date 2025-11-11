Реал втратив основного воротаря

Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа вибув зі складу команди на невизначений термін. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Деталі травми

33-річному бельгійському воротарю було діагностовано пошкодження довгої приводної м’язи правої ноги.

Наразі терміни відновлення Куртуа не уточнюються. Його стан буде оцінений лікарями клубу найближчим часом, після чого стануть відомі більш конкретні прогнози щодо повернення на поле.

Вплив на матчі збірної

Ця травма автоматично ставить під сумнів участь Куртуа у найближчих матчах національної збірної Бельгії. Голкіпер був викликаний на поєдинки кваліфікації ЧС-2026 проти:

Казахстану (15 листопада)

Ліхтенштейну (18 листопада)

Очевидно, тренерський штаб "Червоних дияволів" буде змушений шукати заміну основному голкіперу на ці важливі зустрічі.

Статистика сезону

Втрата Куртуа є дуже відчутною для "Реала". У поточному сезоні конкурент українця Андрія Луніна встиг зіграти за клуб:

16 матчів у всіх турнірах

Пропустив 12 м’ячів

Зберіг ворота "сухими" у 8 поєдинках

Відсутність бельгійського гіганта надасть шанс Андрію Луніну закріпитися в основному складі "Реала" на період його відновлення.