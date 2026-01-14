Замість Ліверпуля та «Мілана» — вірність Риму: розкрито деталі таємних переговорів щодо трансферу Довбика

Український форвард Артем Довбик влітку мав реальну можливість змінити клубну прописку та спробувати сили в найпрестижнішій лізі світу. Попри конкретні пропозиції, нападник прийняв принципове рішення залишитися в чемпіонаті Італії.

Англійський вектор та відмова «ірискам»

За інформацією футбольного коментатора Вадима Скічка, під час літнього трансферного вікна до Довбика виявляв предметний інтерес англійський «Евертон». Клуб із Ліверпуля, за який уже виступає інший українець Віталій Миколенко, розглядав Артема як головне підсилення атакувальної лінії. Проте сам гравець вирішив не змінювати вектор розвитку кар’єри та відмовився від переїзду на Туманний Альбіон, обравши продовження виступів у Серії А.

Сім титулів Ліги чемпіонів: «Мілан» був поруч

«Евертон» був не єдиним претендентом на українця. Довбик також потрапив до шорт-листа одного з найтитулованіших клубів Європи — «Мілана». Керівництво «россонері», які сім разів тріумфували в Лізі чемпіонів, серйозно розглядало кандидатуру українського форварда. Сторони обговорювали різні формати можливої угоди, проте до фінальної стадії та підписання контракту справа так і не дійшла.

Поточні показники та вартість гравця

Нагадаємо, що Артем Довбик приєднався до римської «Роми» влітку 2024 року. Трансфер із іспанської «Жирони» обійшовся «вовкам» у 30 мільйонів євро.

Статистика сезону: 17 матчів, 3 голи, 2 асисти.

Термін контракту: до літа 2029 року.

Ринкова вартість (Transfermarkt): 20 мільйонів євро.

Нині нападник зосереджений на виступах за римський клуб, попри те, що його ім’я продовжує фігурувати у звітах провідних європейських скаутів.