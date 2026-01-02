Легендарний 39-річний захисник Серхіо Рамос має намір викупити свій рідний клуб. За повідомленнями іспанських медіа, колишній капітан мадридського Реала очолює інвестиційну групу, яка планує повне поглинання Севільї. Клуб уже кілька місяців перебуває в процесі пошуку нових власників.

Ситуація навколо андалусійської команди змінилася після того, як переговори з американським консорціумом завершилися невдачею. Це призвело до зниження вартості акцій клубу, чим і вирішив скористатися Рамос. Якщо раніше досвідчений футболіст розглядав можливість стати лише міноритарним інвестором, то зараз його плани стали значно амбітнішими.

Наразі інвестиційна група під керівництвом Рамоса вже зробила офіційну пропозицію, яка на сьогодні є найвищою серед усіх претендентів. Партнери довірили футболісту стати обличчям та головним голосом цього проєкту. Попри складну історію стосунків Рамоса з місцевими вболівальниками у минулому, він готовий взяти на себе відповідальність за майбутнє рідної команди у новій ролі.